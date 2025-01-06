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Конгресс США официально подтвердил победу Трампа

Камала Харрис председательствовала на церемонии как вице-президент.
Владимир Рубанов 2025-01-06 21:50:58
© Фото: MICHAEL LE BRECHT II Keystone Press Agency, Global Look Press

Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Вице-президент и бывший конкурент Трампа Камала Харрис председательствовала на процессе в качестве председателя Сената и объявила о сертификации подсчета.

Это заявление считается окончательным. Подсчет голосов коллегии выборщиков прошел без инцидентов.

Результаты голосования в Техасе дали Трампу 270 голосов выборщиков, которые были нужны для подтверждения его официальной победы.

Трампа приведут к присяге 20 января. Он станет 45-м и 47-м американским лидером.

В целом в ходе голосования коллегии выборщиков Трамп набрал даже больше, чем было нужно: 304 голоса. Его соперница от Демократической партии Камала Харрис получила 167 голосов.

Харрис пережила один из самых унизительных опытов в политике США, пишет CNN. Лишь три других вице-президента прошли через эту процедуру и еще один пропустил подсчет - чтобы присутствовать на похоронах.

#сша #Дональд Трамп #конгресс США #сенат #Камала Харрис #выборы президента США
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