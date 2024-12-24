Венесуэла поддержала суверенитет Панамы после заявления Трампа

Правительство Венесуэлы поддержало суверенитет Панамы над каналом, сообщил МИД страны. Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил его вернуть в американскую юрисдикцию.

«Венесуэла подтверждает свою непоколебимую приверженность суверенитету Панамы над каналом, который был завоеван героическими усилиями президента Омара Торрихоса», — следует из сообщения.

В обращении отмечается, что Панамский канал был завоеван президентом Омаром Торрихосом. Передача канала Панаме состоялась 31 декабря 1999 года на основании договора.

Трамп требует его возвращения в США из-за «смехотворно» высоких тарифов. Кроме того, он напомнил, что эта водная артерия является жизненно важным национальным достоянием для американского государства и отметил его критическую роль для экономики и национальной безопасности.

Помимо Панамского канала, новый глава Белого дома хочет выкупить Гренландию. В датском парламенте уже возмутились этой идеей.