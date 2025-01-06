На Кубани спасли почти пять тысяч птиц от загрязнения мазутом

Более 4 800 загрязненных мазутом птиц спасли волонтеры и орнитологи в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает региональный оперштаб. Работа по отмывке, лечению и подготовке к отправке на реабилитацию пернатых продолжается круглосуточно.

Сейчас пернатых принимают в пяти пунктах - один открыт в поселке Волна Темрюкского района, остальные - в Анапе. В селе Витязево работу разворачивает еще один пункт, который станет самым крупным из открытых ранее. В едином волонтерском штабе, который расположен по адресу Витязево, улица Черноморская, 120б, волонтеры могут рассказать всем желающим помочь основные правила по поиску и отлову птиц, а также выдать экипировку.

Также экологи и биологи обеспокоены судьбой дельфинов — они получают сильнейшие ожоги при соприкосновении с мазутом и выбрасываются на берег, не понимая, как действовать в такой ситуации.

Напомним, что разлив мазута произошел из-за крушения танкера в Керченском проливе во время шторма. Суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, половина из которых попало в море. После ЧП, нефтепродукты стало выносить на берег. Новые пятна до сих пор появляются у берегов Севастополя, Судака, Анапы, Балаклавы и близ других пляжей.

С начала работ в Краснодарском крае собрали не менее 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

С 26 декабря в регионе введен режим ЧС федерального уровня. Волонтеры и специалисты со всей страны продолжают устранять последствия экологической катастрофы. Они собирают в мешки песок с фрагментами мазута, которые потом отвозятся на специальные предприятия для утилизации.

При «супероптимистичном сценарии» убрать все последствия выброса мазута в Черном море удастся за три года. Реально ликвидация загрязнений займет от пяти до десяти лет, ранее рассказала «Звезде» глава Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова.