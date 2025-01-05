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В Краснодарском крае собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта

Загрязненный грунт собирали более восьми с половиной тысячи человек, уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Игнат Далакян 2025-01-05 20:23:29
© Фото: @kondratyevvi Telegram

В Краснодарском крае спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, работы велись в Анапе и Темрюкском районе. Загрязненный грунт собирали более восьми с половиной тысячи человек, это работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, а также добровольцы из разных регионов России.

«Благодарен им за труд - общими усилиями с пляжей за все время собрали и вывезли более 102 тысяч тонн», - написал Кондратьев в телеграм-канале.

Он также добавил, что на специальную площадку в хутор Воскресенский направили на временное хранение уже 68 тысяч тонн песка с мазутом. Оттуда его будут перевозить для утилизации на специализированные предпериятия.

Ранее пятна мазута обнаружили на девяти пляжах Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что массового загрязнения на побережье не наблюдается.

#в стране и мире #Краснодарский край #Кубань #мазут #загрязненный песок
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