В Краснодарском крае собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта

В Краснодарском крае спасатели и волонтеры собрали более 102 тысяч тонн загрязненного грунта с побережья. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, работы велись в Анапе и Темрюкском районе. Загрязненный грунт собирали более восьми с половиной тысячи человек, это работники администраций и муниципальных учреждений, служб спасения, МЧС, а также добровольцы из разных регионов России.

«Благодарен им за труд - общими усилиями с пляжей за все время собрали и вывезли более 102 тысяч тонн», - написал Кондратьев в телеграм-канале.

Он также добавил, что на специальную площадку в хутор Воскресенский направили на временное хранение уже 68 тысяч тонн песка с мазутом. Оттуда его будут перевозить для утилизации на специализированные предпериятия.

Ранее пятна мазута обнаружили на девяти пляжах Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что массового загрязнения на побережье не наблюдается.