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После смертельного пожара в Кировской области возбудили уголовное дело

По данным МЧС России, в результате пожара в жилом доме в поселке в Кировской области обнаружили тела восьмерых человек, четырех жильцов удалось спасти из огня.
Елизавета Кондрикова 2025-01-06 02:22:28
© Фото: @kirovsledcom, Telegram

По факту гибели нескольких человек при пожаре в жилом доме в Кировской области возбудили уголовное дело, сообщили в СК РФ по региону. Речь идет о ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

«После локализации пожара спасателями на месте происшествия были обнаружены останки не менее шести проживавших в доме лиц в возрасте от 66 до 92 лет. Четырех местных жителей удалось спасти из огня, они были эвакуированы с места происшествия», - говорится в сообщении регионального СК в Telegram.

Уточняется, что осмотр места пожара продолжается, на месте присутствуют следователи-криминалисты. Точные причины и обстоятельства происшествия на данный момент неизвестны. В комитете подчеркнули, что позже появится точная информация о количестве погибших. По данным СК, было найдено минимум шесть тел.

Напомним, пожар вспыхнул в жилом доме в поселке Кильмезь Кировской области вечером в пятницу, 5 января. В МЧС России сообщили о восьми жертвах, их тела нашли при разборе завалов.

Сообщалось, что тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания, к данному моменту возгорание полностью ликвидировано.

#пожар #Кировская область #СК РФ #Уголовное дело #жертвы
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