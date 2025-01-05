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До 7 возросло число погибших при пожаре в доме в Кировской области

Троих пенсионеров удалось спасти. Неизвестной остается судьба еще одного.
Ирина Егорова 2025-01-05 23:22:27
© Фото: МЧС России

Еще тела четверых человек нашли спасатели при разборе завалов после пожара в многоквартирном доме в Кировской области. Таким образом число погибших выросло до семи, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар охватил одноэтажный жилой деревянный дом в поселке Кильмезь. Огонь распространился на площади в 480 «квадратов». На месте работали 46 специалистов и 14 единиц техники МЧС РФ.

Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Когда пожар удалось ликвидировать, спасатели начали разбор завалов здания и пролив конструкций.

Троих жильцов удалось эвакуировать, всего в доме проживали 11 пожилых людей. Судьба еще одного пока остается неизвестной.

#пожар #дом #МЧС РФ #Кировская область #погибшие #жильцы
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