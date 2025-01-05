В Кировской области два человека погибли в пожаре в многоквартирном доме

Не менее двух человек погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что пожар вспыхнул в поселке Кильмезь на площади 480 «квадратов».

«Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. При тушении обнаружены двое погибших», - говорится в заявлении ведомства.

По данным телеграм-канал Baza, восемь человек числятся пропавшими без вести.

В МЧС России также добавили, что открытое горение успешно ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники.