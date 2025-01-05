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В Кировской области два человека погибли в пожаре в многоквартирном доме

По данным Baza, в результате происшествия восемь человек пропали без вести.
Глеб Владовский 2025-01-05 19:48:19
© Фото: МЧС России

Не менее двух человек погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Кировской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что пожар вспыхнул в поселке Кильмезь на площади 480 «квадратов».

«Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания. Сотрудники МЧС России эвакуировали трех человек. При тушении обнаружены двое погибших», - говорится в заявлении ведомства.

По данным телеграм-канал Baza, восемь человек числятся пропавшими без вести.

В МЧС России также добавили, что открытое горение успешно ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники.

#в стране и мире #Кировская область #МЧС России #погибшие #пожары
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