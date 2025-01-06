В Кировской области обнаружили тело восьмого погибшего при пожаре

После ликвидации пожара в жилом доме в Кировской области обнаружили тело восьмого погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о семи жертвах. К данному моменту пожар полностью потушен.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кировской области. При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС, уточнили в ведомстве. На данный момент причины возгорания неизвестны, они устанавливаются.

Напомним, пожар в поселке Кильмезь в Кировской области вспыхнул вечером в воскресенье, 5 января. Изначально говорилось о восьми пропавших без вести. Всего в доме проживали 11 пожилых людей, троих жильцов ранее эвакуировали.