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В Кировской области обнаружили тело восьмого погибшего при пожаре

Ранее сообщалось о восьми пропавших без вести при пожаре в поселке Кильмезь, троих жильцов удалось эвакуировать.
Елизавета Кондрикова 2025-01-06 00:04:49
© Фото: МЧС России

После ликвидации пожара в жилом доме в Кировской области обнаружили тело восьмого погибшего, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о семи жертвах. К данному моменту пожар полностью потушен.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Кировской области. При разборе конструкций обнаружен восьмой погибший», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС, уточнили в ведомстве. На данный момент причины возгорания неизвестны, они устанавливаются.

Напомним, пожар в поселке Кильмезь в Кировской области вспыхнул вечером в воскресенье, 5 января. Изначально говорилось о восьми пропавших без вести. Всего в доме проживали 11 пожилых людей, троих жильцов ранее эвакуировали.

#пожар #Кировская область #МЧС России #Жилой дом #жертвы
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