Трамп призвал хоккеиста Гретцки баллотироваться в премьеры Канады

Дональд Трамп в своих социальных сетях сообщил, что призывал канадского хоккеиста Уэйна Гретцки рассмотреть возможность участия в выборах на пост премьер-министра Канады.

«Я только что говорил с Уэйном Гретцки, которого хоккейные фанаты знают как "великого". Я сказал: «Уэйн, тебе не придется даже проводить предвыборную кампанию», — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Однако эта идея не вызвала интереса у Гретцки.

Ранее Трамп в своем рождественском обращении упомянул премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Избранный президент США заявил, что в стране очень высокие налоги, и в случае, если она станет 51 штатом США, то они снизятся на 60%, что приведет к удвоению бизнеса, а страна станет наиболее защищенной в мире.