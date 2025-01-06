Наши бойцы штурмовали одно из сел под Курахово. Там группировка войск «Юг» противостояла элитным подразделениям противника, рассказали корреспонденту «Звезды» Игорю Лапику.

Штурмовики 33 полка во время выполнения боевой задачи проявили мужество и героизм. Боец с позывным Пелей не только спас раненого товарища, но и продолжил бой с украинскими боевиками. Как итог — его группа прошла свой участок без потерь.

«Раненого нельзя было оставить? Потому что совесть не позволяет это как минимум из моей группы», — объяснил Пелей.

В этом штурме бойцы использовали «адские рюкзаки» для выдавливания противника из мощных укреплений. Для их начинки используют мины, тротил, пластичную взрывчатку. Вес такого портфеля достигает 70 килограммов.

Кроме того, бойцы российских штурмовых подразделений оборудовали «накопители». В специальных промежуточных укрытиях военнослужащие могли переждать артиллерийский обстрел и отдохнуть после атаки.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике. Группировка войск «Юг» выбили ВСУ в ходе активных наступательных действий.