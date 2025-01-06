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Штурмовики использовали «адские рюкзаки» против ВСУ под Курахово

Начинку для таких рюкзаков бойцы собирают сами, для этого каждый штурмовик изучает минно-взрывное дело.
Игорь Лапик 2025-01-06 09:56:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские штурмовики используют «адские рюкзаки» для выдавливания противника из мощных укреплений. Для их начинки используют мины, тротил, пластичную взрывчатку. Иногда начиняют их гексогеном из снарядов с уничтоженных танков ВСУ. Об этом бойцы рассказали военкору «Звезды» Игорю Лапику.

Подобные «сюрпризы» идеально подходят для уничтожения ДЗОТов с окопавшимися в них боевиками. В этом случае наши бойцы заходят с тыла, закидывают рюкзаки поближе к позициям врага и приводят в действие взрывчатку.

Взрыв такой силы способен уничтожить небольшой дом вместе с националистами. Очередной ДЗОТ из бревен в несколько накатов сложился, как карточный домик. Все разлетелось в клочья, бревна разбросало, никто из боевиков, находившихся внутри, не выжил.

Применение таких рюкзаков - часть тактики по выдавливанию противника. Каждый штурмовик изучает минно-взрывное дело и способен собрать взрывной ранец из подручных боеприпасов.

#штурм #ВСУ #взрывчатка #наш эксклюзив #Курахово #ДЗОТ
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