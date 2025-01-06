Штурмовики использовали «адские рюкзаки» против ВСУ под Курахово

Российские штурмовики используют «адские рюкзаки» для выдавливания противника из мощных укреплений. Для их начинки используют мины, тротил, пластичную взрывчатку. Иногда начиняют их гексогеном из снарядов с уничтоженных танков ВСУ. Об этом бойцы рассказали военкору «Звезды» Игорю Лапику.

Подобные «сюрпризы» идеально подходят для уничтожения ДЗОТов с окопавшимися в них боевиками. В этом случае наши бойцы заходят с тыла, закидывают рюкзаки поближе к позициям врага и приводят в действие взрывчатку.

Взрыв такой силы способен уничтожить небольшой дом вместе с националистами. Очередной ДЗОТ из бревен в несколько накатов сложился, как карточный домик. Все разлетелось в клочья, бревна разбросало, никто из боевиков, находившихся внутри, не выжил.

Применение таких рюкзаков - часть тактики по выдавливанию противника. Каждый штурмовик изучает минно-взрывное дело и способен собрать взрывной ранец из подручных боеприпасов.