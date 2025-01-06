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Российские войска освободили Курахово

Националистов из города выбили подразделения группировки войск «Юг».
2025-01-06 10:01:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие освободили город Курахово в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ. Выбили боевиков из наиболее крупного населенного пункта в юго-западной части ДНР в ходе активных наступательных действий подразделений группировки войск «Юг».

Отмечается, что в Курахово находились крупные силы противника. ВСУ сосредоточили там 26 батальонов общей численностью свыше 15 тысяч военнослужащих, среди которых были и иностранные наемники.

В МО РФ подчеркнули, что за десять лет киевский режим превратили Курахово в мощный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и огневых точек.

Освобождение города осложняло и то, что с севера он прикрыт водохранилищем. Это существенно ограничивало маневренные российских штурмовиков.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #ДНР #освобождение #МО РФ #Курахово
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