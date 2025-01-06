Под Курахово штурмовики оборудовали «накопители» на пути к передовой

Бойцы российских штурмовых подразделений на пути к передовой под Курахово оборудовали «накопители». В специальных промежуточных укрытиях военнослужащие могли переждать артиллерийский обстрел и отдохнуть после атаки.

Один из таких «накопителей» показали корреспонденту телеканала «Звезда» Игорю Лапику. Штурмовики сделали укрытие в водосточной трубе под дорогой, где внутри выкопали своеобразный подвал.

«Здесь может разместиться четыре бойца. Маловато места, зато безопасно», - рассказали военнослужащие.

Ранее «Звезда» рассказывала об «адских рюкзаках», которые наши штурмовики использовали для выдавливания противника из мощных укреплений под Курахово. Для их начинки используют мины, тротил и пластичную взрывчатку.

Напомним, сегодня в Минобороны России сообщили об освобождении города. Националистов из населенного пункта выбили подразделения группировки войск «Юг».