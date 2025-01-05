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Тело третьего погибшего нашли при разборе завалов в Кировской области

Ранее сообщалось о двух погибших в результате пожара в многоквартирном доме.
Глеб Владовский 2025-01-05 21:17:36
© Фото: МЧС России

Число погибших в результате возгорания в многоквартирном доме в Кировской области выросло до трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«При разборе завалов пожарные МЧС России обнаружили тело третьего погибшего», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что в поселке Кильмезь на площади 480 «квадратов» произошло возгорание. В результате происшествия погибли два человека. Еще троих удалось успешно эвакуировать. Пожар удалось успешно ликвидировать.

#пожар #Кировская область #МЧС России #разбор завалов
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