Times: НАТО потребует от британских властей усилить систему ПВО

Великобритания в течение трех десятков лет не выделяла нужные средства на развитие системы противовоздушной обороны. Из-за этого теперь ее военные объекты на территории страны и за границей могут стать легкой целью для потенциального противника. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, у Соединенного Королевства даже отсутствуют наземные средства ПВО для защиты критически важных объектов от баллистических ракет.

Сложившейся ситуации обеспокоены в НАТО. Там считают, что Лондон не вносит достаточный вклад в обеспечение противовоздушной обороны Европы.

Альянс намерен призвать британские власти нарастить расходы на ПВО. Ожидается, что официально запрос направят в текущем году.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что более 10 тысяч военных Соединенного Королевства непригодны к службе по медицинским показаниям. С учетом этого численность армии впервые не достигла «целевого размера».

Ранее же стало известно, что только два британских эсминца находятся в рабочем состоянии. Остальные две трети кораблей простаивают в ремонтной верфи.

А в начале года из-за нехватки моряков командование королевского ВМФ было вынуждено списать два корабля, включая недавно отремонтированный.

Кроме того, наметились проблемы и с запасами ракет Storm Shadow.