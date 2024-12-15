МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: только треть британских эсминцев находятся на ходу

Численность надводного флота Великобритании достигла исторического минимума.
Ян Брацкий 2024-12-15 07:14:42
© Фото: Marcus Brandt dpa Global Look Press

Только треть эсминцев, стоящих на вооружении военно-морских сил Великобритании, находятся в рабочем состоянии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«В настоящее время в строю находятся только два ведущих эсминца военно-морского флота, тогда как две трети кораблей простаивают в ремонтной верфи», - пишет издание.

В начале года стало известно, что военное командование королевского военно-морского флота было вынуждено списать два корабля, включая недавно отремонтированный, из-за нехватки моряков.

Отмечается, что у ВМС самые худшие показатели по набору служащих среди трех подразделений британского минобороны.

Списанные суда ожидает утилизация. В лучшем случае, их могут передать союзникам.

#ВМС #Великобритания #эсминцы #верфь #Моряки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 