Telegraph: только треть британских эсминцев находятся на ходу

Только треть эсминцев, стоящих на вооружении военно-морских сил Великобритании, находятся в рабочем состоянии. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«В настоящее время в строю находятся только два ведущих эсминца военно-морского флота, тогда как две трети кораблей простаивают в ремонтной верфи», - пишет издание.

В начале года стало известно, что военное командование королевского военно-морского флота было вынуждено списать два корабля, включая недавно отремонтированный, из-за нехватки моряков.

Отмечается, что у ВМС самые худшие показатели по набору служащих среди трех подразделений британского минобороны.

Списанные суда ожидает утилизация. В лучшем случае, их могут передать союзникам.