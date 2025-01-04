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Овечкин приблизился к рекорду Гретцки еще на один гол

На счету канадского хоккеиста Гретцки 894 заброшенных шайбы, у Овечкина в настоящее время 872.
Дарина Криц 2025-01-04 23:40:13
© Фото: Justin Tang Keystone Press Agency Globallookpress

Российский хоккеист Александр Овечкин забил еще один гол, сократив отставание до рекорда канадского форварда Уэйна Гретцки до 22 голов.

Сегодня «Вашингтон» встретился с «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче чемпионата НХЛ (Национальной хоккейной лиги), игра окончилась со счетом 7:4.

В итоге нападающий и капитан Овечкин имеет 872 гола в регулярных чемпионатах НХЛ. Сутками ранее, 3 января, Овечкин забросил 871-ю шайбу в матче первенства против «Миннесоты Уайлд». 

До этого, 30 декабря 2024 года, он сыграл против «Детройт Ред Уингз» и забросил 870-ю шайбу, на тот момент ему осталось до рекорда канадца 24 гола.

#в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #шайба #Уэйн Гретцки
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