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Овечкин сломал ногу во время последней игры Washington Capitals

У хоккеиста зафиксировали перелом левой малоберцовой кости.
Глеб Владовский 2024-11-22 02:52:37
© Фото: Justin Tang Keystone Press Agency Globallookpress

Хоккеист Александр Овечкин сломал ногу во время последней игры Washington Capitals. Об этом сообщили в пиар-центре команды.

«Овечкин прошел дополнительное обследование у врачей команды. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости», - говорится в заявлении.

Уточняется, что россиянин получил травмы во время столкновения с игроком Джеком Макбейном из «Юты». После этого 39-летнего капитана Washington Capitals внесли в список травмированных. В результате Овечкину придется пропустить около 4-6 недель.

#в стране и мире #НХЛ #травма #Александр Овечкин #Washington Capitals #перелом ноги
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