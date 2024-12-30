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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 голов

Российскому хоккеисту Овечкину осталось забить 24 шайбы, чтобы побить рекорд канадца Гретцки (894 против 870).
Дарина Криц 2024-12-30 03:38:20
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уменьшил количество голов, необходимых, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 870 шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, до результата канадца ему осталось забить 24 шайбы.

В этот раз он сыграл против «Детройт Ред Уингз», при этом спортсмен вышел на лед после тяжелой травмы, более чем на месяц он сделал перерыв в играх. Овечкин забивает голы во втором матче подряд.

В настоящее время 39-летний россиянин занимает второе место в мировом списке лучших снайперов в истории НХЛ. Первое место удерживает Гретцки, за Овечкиным следуют канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).

#в стране и мире #Хоккей #НХЛ #Александр Овечкин #Уэйн Гретцки
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