Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 24 голов

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уменьшил количество голов, необходимых, чтобы побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки. Россиянин забросил 870 шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Таким образом, до результата канадца ему осталось забить 24 шайбы.

В этот раз он сыграл против «Детройт Ред Уингз», при этом спортсмен вышел на лед после тяжелой травмы, более чем на месяц он сделал перерыв в играх. Овечкин забивает голы во втором матче подряд.

В настоящее время 39-летний россиянин занимает второе место в мировом списке лучших снайперов в истории НХЛ. Первое место удерживает Гретцки, за Овечкиным следуют канадец Горди Хоу (801) и чех Яромир Ягр (766).