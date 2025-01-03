Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на один гол

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще на один гол сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил 871-ю шайбу в матче первенства против «Миннесоты Уайлд». Теперь его отставание от Гретцки составляет 23 гола.

Ранее на этой же неделе Александр Овечкин сократил отставание от канадского спортсмена до 24 голов. В игре против «Детройт Ред Уингз» он забил 870-ю шайбу.