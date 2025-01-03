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Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на один гол

В НХЛ российский нападающий забил 871-ю шайбу.
Анастасия Бобылева 2025-01-03 06:15:16
© Фото: Randy Litzinger Icon Sportswire Globallookpress

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще на один гол сократил отставание от канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

 Овечкин забросил 871-ю шайбу в матче первенства против «Миннесоты Уайлд». Теперь его отставание от Гретцки составляет 23 гола.

Ранее на этой же неделе Александр Овечкин сократил отставание от канадского спортсмена до 24 голов. В игре против «Детройт Ред Уингз» он забил 870-ю шайбу.

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #Александр Овечкин
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