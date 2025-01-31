Песков: РФ обсуждает с США доставку тел погибших в авиакатастрофе россиян

Россия и США посредством дипломатических каналов контактируют по авиакатастрофе, которая произошла накануне возле Вашингтонского национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Когда происходят какие-то происшествия с гражданами другой страны, то страна уведомляется по средствам дипломатических каналов. Так происходит и сейчас», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что сейчас дипломаты обсуждают вопрос доставки тел погибших россиян.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что трое погибших в результате крушения пассажирского самолета имели гражданство нашей страны. Также российский паспорт мог быть еще у одной жертвы трагедии.

Напомним, на борту лайнера, упавшего в реку Потомак, находились 60 пассажиров. Выживших в результате авиакатастрофы найти не удалось.

Сейчас продолжается операция по подъему тел жертв трагедии. До сих пор 14 человек числятся пропавшими без вести.