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В Киеве водитель авто выстрелил в голову курьера

По всей видимости, выстрел был холостым. После него курьер продолжил спорить с водителем.
Дарина Криц 2025-01-31 01:37:44
© Фото: Jaap Arriens ZUMAPRESS.com Globallookpress

В украинской столице мужчина вступил в конфликт с сотрудником доставки. Он достал оружие и выстрелил курьеру в голову.

Как сообщает RT со ссылкой на местное информагентство, выстрел попал в голову доставщику. Причиной произошедшего стал конфликт на дороге, уточнило СМИ.

Предполагается, что выстрел был холостым. На опубликованных кадрах видно, как у обочины стоит автомобиль, около него курьер службы доставки, вероятно, еды.

Они спорили о езде по дороге. В какой-то момент курьер выкрикивает, хотят ли его убить. Раздался громкий звук, полетели искры, что-то рикошетом отлетело от шлема курьера. Он продолжил спорить с мужчиной в авто. В это время мимо шли прохожие, никто из них не отреагировал на происходящее.

Стрельба на украинских улицах стала происходить часто. Весной прошлого года в Винницкой области застрелили полицейского, это сделали военнослужащие. Позже их задержали.

#в стране и мире #стрельба #Украина #Киев #курьер #водитель #Выстрел #Дорожный конфликт
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