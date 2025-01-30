МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На курорте в Закарпатье произошла драка между украинцем и пьяным поляком

Вероятной причиной конфликта стала угроза поляка «сдать» украинца в ТЦК.
Глеб Владовский 2025-01-30 21:38:33
© Фото: enoty_donbass Вконтакте

На горнолыжном курорте в Закарпатье пьяный поляк подрался с украинцем. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что конфликт произошел на Дрогобрате, самом высокогорном горнолыжном курорте Украины. Одетый в камуфляжную одежду нетрезвый мужчина начал толкать своего оппонента. После чего, тот начал угрожать, что «сдаст» его в ТЦК.

«В военкомат ты поедешь, ты понял, ****?» - заявил мужчина.

Точная причина конфликта не указывается. Чем в итоге завершилась драка - неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских военкомов устроили раздачу повесток в одном из местных гронолыжных курортов.

#в стране и мире #горнолыжный курорт #украинец #поляк #пьяная драка #тцк
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 