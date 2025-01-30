На горнолыжном курорте в Закарпатье пьяный поляк подрался с украинцем. Об этом сообщило радио Sputnik со ссылкой на украинские СМИ.

Уточняется, что конфликт произошел на Дрогобрате, самом высокогорном горнолыжном курорте Украины. Одетый в камуфляжную одежду нетрезвый мужчина начал толкать своего оппонента. После чего, тот начал угрожать, что «сдаст» его в ТЦК.

«В военкомат ты поедешь, ты понял, ****?» - заявил мужчина.

Точная причина конфликта не указывается. Чем в итоге завершилась драка - неизвестно.

Ранее сообщалось, что сотрудники украинских военкомов устроили раздачу повесток в одном из местных гронолыжных курортов.