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ВСУ: полицейского в Винницкой области застрелили военные

Ночью двое неизвестных открыли огонь по сотрудникам полиции после просьбы показать содержимое багажника, 20-летний полицейский погиб, его напарник получил ранения.
Елизавета Кондрикова 2024-04-20 18:51:56
© Фото: stranaua, Telegram

По полицейским в Винницкой области на Украине действительно стреляли военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Украины, стрельба произошла в ночь на субботу 20 апреля. Информацию подтвердили в пресс-службе войск.

«На видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Представители войск отметили, что готовы оказать «максимальную помощь» для поиска преступников и в деле расследования случившегося, а также выразили соболезнование семье погибшего при стрельбе сотрудника полиции Максима Зарецкого.

Напомним, стрельба по полицейским произошла в 2 часа ночи 20 апреля, погиб 20-летний сотрудник правоохранительных органов, его напарник получил ранения.  Огонь был открыт после просьбы открыть ящики в багажнике, предположительно, преступники перевозили что-то запрещенное.

#Украина #ВСУ #убийство #полиция #винницкая область #военные всу
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