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На Украине задержали военных, расстрелявших полицейских

При вооруженном нападении 20-летний полицейский погиб, его напарник получил ранения.
Владимир Рубанов 2024-04-21 15:27:22
© Фото: Kyrylo Chubotin Keystone Press Agency, Global Look Press

На Украине задержали военных, которых подозревают в вооруженном нападении на блокпост полиции в Винницой области, сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники. 20-летний полицейский погиб, его напарник получил ранения.

Нападение произошло 20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе. Сотрудники полиции остановили машину, в которой ехали двое мужчин. Предположительно эти люди перевозили что-то запрещенное и открыли огонь, когда полицейские попросили их открыть ящики в багажнике.

Предполагаемые преступники - отец и сын Валерий и Виталий Василаке, сообщило украинское издание.

Ранее в ВСУ подтвердили, что подозреваемые являются «военнослужащими одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины».

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