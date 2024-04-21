На Украине задержали военных, расстрелявших полицейских

На Украине задержали военных, которых подозревают в вооруженном нападении на блокпост полиции в Винницой области, сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники. 20-летний полицейский погиб, его напарник получил ранения.

Нападение произошло 20 апреля около 2 часов ночи в Гайсинском районе. Сотрудники полиции остановили машину, в которой ехали двое мужчин. Предположительно эти люди перевозили что-то запрещенное и открыли огонь, когда полицейские попросили их открыть ящики в багажнике.

Предполагаемые преступники - отец и сын Валерий и Виталий Василаке, сообщило украинское издание.

Ранее в ВСУ подтвердили, что подозреваемые являются «военнослужащими одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины».