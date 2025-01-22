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Пленный рассказал о больших потерях ВСУ из-за плохой подготовки

Евгений Гнибеда добавил, что украинцев забирают в ряды ВСУ всеми возможными способами.
2025-01-22 12:02:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен бойцами ВС РФ украинец Евгений Гнибеда рассказал о больших потерях в его подразделении из-за низкой профессиональной подготовки. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Потери в нашем подразделении большие, потому что не прошли хорошей подготовки, и многие при попадании в бой сразу или ранены, или убиты», - констатировал он.

Солдаты ВСУ демонстрируют низкий уровень морально-психологического состояния, никто не хочет воевать, добавил пленный. В подразделении, в котором служил Гнибеда, все были мобилизованы. По словам пленного, на Украине призывают всех подряд, не спрашивая, хочет человек воевать или нет.

Ранее пленный признался, что подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться в плен и оказаться в России, о чем он давно мечтал. Участвовать в боевых действиях украинцу предложили в исправительной колонии, куда он попал за мародерство.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный
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