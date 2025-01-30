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FT: Европа обсуждает возврат к российскому газу

Власти Европы считают, что такие меры помогут снизить цены, а также завершить украинский конфликт.
Никита Матосов 2025-01-30 11:28:31
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

ЕС обсуждает возвращение к закупкам российского газа в рамках возможного урегулирования украинского конфликта. Европейские официальные лица анализируют эту ситуацию в контексте поиска мирного разрешения военных действий и снижения цен на энергоносители в регионе. Об этом сообщает Financial Times.

«Сторонники идеи возобновления поставок утверждают, что это может способствовать снижению цен, а также подтолкнет Россию к переговорам. Это предоставит обеим сторонам возможность для поддержания режима прекращения огня», - сообщает издание.

По их данным, поддержка этой инициативы поступает от ряда немецких и венгерских чиновников и других представителей европейских стран.

Кроме того, обсуждение возобновления поставок вызывает опасения у американских экспортеров СПГ, которые переживают за свою конкурентоспособность. Возобновление импорта газа из России вызывает негативную реакцию среди восточноевропейских дипломатов, которые на протяжении трех лет стремились к снижению зависимости от российских ресурсов.

Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила, что бельгийские власти намерены продолжать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на введение 14-го пакета антироссийских санкций Европейским союзом.

Напомним, что 14-й пакет санкций против России утвердили 24 июня 2024 года. Эти меры затронули вопросы транзита российского сжиженного природного газа через порты Европы.

#Россия #в стране и мире #ЕС #украинский конфликт #санкции ЕС #импорт газа
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