FT: Европа обсуждает возврат к российскому газу

ЕС обсуждает возвращение к закупкам российского газа в рамках возможного урегулирования украинского конфликта. Европейские официальные лица анализируют эту ситуацию в контексте поиска мирного разрешения военных действий и снижения цен на энергоносители в регионе. Об этом сообщает Financial Times.

«Сторонники идеи возобновления поставок утверждают, что это может способствовать снижению цен, а также подтолкнет Россию к переговорам. Это предоставит обеим сторонам возможность для поддержания режима прекращения огня», - сообщает издание.

По их данным, поддержка этой инициативы поступает от ряда немецких и венгерских чиновников и других представителей европейских стран.

Кроме того, обсуждение возобновления поставок вызывает опасения у американских экспортеров СПГ, которые переживают за свою конкурентоспособность. Возобновление импорта газа из России вызывает негативную реакцию среди восточноевропейских дипломатов, которые на протяжении трех лет стремились к снижению зависимости от российских ресурсов.

Ранее министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен сообщила, что бельгийские власти намерены продолжать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на введение 14-го пакета антироссийских санкций Европейским союзом.

Напомним, что 14-й пакет санкций против России утвердили 24 июня 2024 года. Эти меры затронули вопросы транзита российского сжиженного природного газа через порты Европы.