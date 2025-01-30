Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал влияние западных санкция на Россию. Он заявил, что подобные ограничения не имеют никакого практического смысла.

«Западные санкции против России были введены впервые около 1240 года. Они продолжались на протяжении столетий без какого-либо практического смысла», - написал он в своем телеграм-канале.

Ульянов призвал прекратить «детские игры» и предупредил, что иначе Евросоюз в скором времени столкнется с последствиями.

Ранее бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен заявила, что Бельгия, несмотря на санкции, продолжит импортировать природный газ (СПГ) из России.