МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Постпред РФ в Вене Ульянов назвал бессмысленными санкции против РФ

Он подчеркнул, что санкции против России пытались ввести еще в 1240 году, и это никогда не приводило к результату.
Анастасия Бобылева 2025-01-30 05:23:13
© Фото: IMAGO Andreas Stroh Globallookpress

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал влияние западных санкция на Россию. Он заявил, что подобные ограничения не имеют никакого практического смысла.

«Западные санкции против России были введены впервые около 1240 года. Они продолжались на протяжении столетий без какого-либо практического смысла», - написал он в своем телеграм-канале.

Ульянов призвал прекратить «детские игры» и предупредил, что иначе Евросоюз в скором времени столкнется с последствиями.

Ранее бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен заявила, что Бельгия, несмотря на санкции, продолжит импортировать природный газ (СПГ) из России.

#в стране и мире #евросоюз #санкции #михаил ульянов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 