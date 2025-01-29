Бельгия продолжит импортировать российский газ

Власти Бельгии, несмотря на 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, продолжат импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. такое заявление сделала бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен.

«Этот пакет запрещает перегрузку российского СПГ в портах ЕС, за исключением перегрузки для удовлетворения потребностей государств-членов», - отметила политик в ходе слушаний в парламенте страны.

Ван дер Стратен также пояснила, что в связи со сложностью введенных санкций, Брюсселю пришлось ввести дополнительное постановление на национальном уровне. Таким образом, введено обязательное декларирование СПГ, проходящего через бельгийские порты.

Напомним, что 14-й пакет антироссийских санкций в Евросоюзе утвердили 24 июня 2024 года. Ограничения в числе прочего коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты.