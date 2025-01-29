МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бельгия продолжит импортировать российский газ

Подчеркивается, что власти страны будут четко отслеживать происхождение СПГ.
Глеб Владовский 2025-01-29 20:33:17
© Фото: Azwar Azwar ZUMAPRESS.com Globallookpress

Власти Бельгии, несмотря на 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, продолжат импортировать сжиженный природный газ (СПГ) из РФ. такое заявление сделала бельгийский министр энергетики Тинне ван дер Стратен.

«Этот пакет запрещает перегрузку российского СПГ в портах ЕС, за исключением перегрузки для удовлетворения потребностей государств-членов», - отметила политик в ходе слушаний в парламенте страны.

Ван дер Стратен также пояснила, что в связи со сложностью введенных санкций, Брюсселю пришлось ввести дополнительное постановление на национальном уровне. Таким образом, введено обязательное декларирование СПГ, проходящего через бельгийские порты.

Напомним, что 14-й пакет антироссийских санкций в Евросоюзе утвердили 24 июня 2024 года. Ограничения в числе прочего коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты.

#в стране и мире #Бельгия #СПГ #санкции ЕС #импорт газа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 