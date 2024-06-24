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Евросоюз утвердил 14-й по счету пакет антироссийских санкций

Новые санкции ЕС нацелены на энергетический сектор, финансы и торговлю, а также усложняют обход ранее введенных ограничений.
Ян Брацкий 2024-06-24 12:07:17
© Фото: Philipp von Ditfurth dpa Global Look Press

Власти Евросоюза утвердили новый, уже 14-й по счету санкционный пакет против России. Соответствующее решение было принято на заседании в Люксембурге в понедельник. Ограничения в числе прочего коснулись транзита российского сжиженного природного газа через европейские порты.

«Совет ЕС сегодня утвердил 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных санкций... Эти меры нацелены на такие ценные сектора российской экономики, как энергетика, финансы и торговля, и усложнение обхода санкций Евросоюза», - сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Таким образом, под ограничения Евросоюза с февраля 2022 года попали уже 1 725 физлиц и 420 организаций. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, новые санкции якобы должны ослабить Россию и не позволить Москве обходить ранее введенные ограничения, пишет «360».

Ранее страны, входящие в «Большую семерку», заявили о намерении продолжать вводить санкции против России. Информацию об этом опубликовали в коммюнике по итогам встречи в Стрезе глав минфинов и ЦБ стран G7.

Российские власти неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением. По мнению Кремля, коллективный Запад не в состоянии признать провал политики односторонних рестрикций и ограничений. Основной удар от подобной политики принимает на себя мировая экономика, уточнил Владимир Путин.

#Россия #ЕС #санкции #СПГ #Жозеп Боррель
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