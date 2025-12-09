МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Песков назвал «полной глупостью» слова Мерца о желании РФ напасть на НАТО

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что рассуждения канцлера ФРГ о том, что российский президент Владимир Путин якобы «желает восстановить» СССР, тоже не соответствуют действительности.
Сергей Дьячкин 09-12-2025 13:22
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Слова федерального канцлера ФРГ Фридриха Мерца о якобы подготовке Россией нападения на НАТО - это «полная глупость». Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он призвал внимательно слушать «первоисточник» - президента России Владимира Путина. Песков добавил, что слова канцлера ФРГ о якобы «желании» Путина восстановить СССР тоже не соответствуют действительности. По словам Пескова, президент нашей страны неоднократно говорил на эту тему. Он предположил, что Мерц «не знает» о том, что рассуждения о восстановлении СССР - это неуважение к партнерам, союзникам по СНГ, по «более продвинутым формам интеграции».

Также пресс-секретарь президента рассказал об активной подготовке к прямой линии с Владимиром Путиным. Песков назвал количество уже полученных вопросов президенту «беспрецедентно большим». Он добавил, что ИИ лишь помогает в обработке запросов на прямую линию, его работа тщательно контролируется людьми.

Помимо этого, Песков прокомментировал ситуацию с блокировкой в России игровой платформы Roblox. Пресс-секретарь президента сказал, что зафиксировано много детских обращений по этой теме.  

Ранее в разговоре с корреспондентом «Звезды» Россиной Бодровой пресс-секретарь президента объяснил, что переговоры России и Украины должны вестись только в тишине. Контакты Москвы и Вашингтона осуществляются, но пока обсуждения не продолжались. Конкретных заявлений из Киева также нет, добавил представитель Кремля.

