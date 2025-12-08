Песков: переговоры России и Украины должны вестись только в тишине

Переговоры России и Украины должны вестись только в тишине. Об этом в разговоре с корреспондентом «Звезды» Россиной Бодровой заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это можно и нужно оценивать позитивно», - сказал он, отмечая важность отказа от «мегафонной» дипломатии в подобного рода сложнейших переговорах.

Контакты Москвы и Вашингтона осуществляются, но пока обсуждения не продолжались. Конкретных заявлений из Киева также нет, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что РФ важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских консультаций в Кремле. Он отметил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с представителями администрации США была проделана «обстоятельная работа».

