Песков: переговоры России и Украины должны вестись только в тишине

Контакты РФ и США осуществляются, но пока обсуждения не продолжались, отметил Дмитрий Песков.
Гоар Хачатурян 08-12-2025 18:47
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Переговоры России и Украины должны вестись только в тишине. Об этом в разговоре с корреспондентом «Звезды» Россиной Бодровой заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это можно и нужно оценивать позитивно», - сказал он, отмечая важность отказа от «мегафонной» дипломатии в подобного рода сложнейших переговорах.

Контакты Москвы и Вашингтона осуществляются, но пока обсуждения не продолжались. Конкретных заявлений из Киева также нет, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что РФ важно понимать итоги работы США и Украины после российско-американских консультаций в Кремле. Он отметил, что на встрече российского лидера Владимира Путина с представителями администрации США была проделана «обстоятельная работа».

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Евгений Семибратов рассказал «Звезде» о том, что ЕС увидел угрозу в новой стратегии национальной безопасности президента США Дональда Трампа. Он добавил, что документ указывает на неизбежные риски для ЕС.

