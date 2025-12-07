На Прямую линию с Путиным уже поступило более 255 тысяч вопросов

К концу нынешней недели на Прямую линию российскому президенту Владимиру Путину поступило уже свыше 255 тысяч обращений от граждан. Больше всего вопросы задает женская часть нашей страны - 67%.

К обработке вопросов россиян привлекли помощник на базе искусственного интеллекта GigaChat. Статистику поступивших в Центральный штаб прямой линии сообщил телеканал «Россия-1».

Общение президента с нацией состоится 19 декабря. В 2024-м году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» так же прошла 19 декабря и была объединена с большой пресс-конференцией.

Прошлогоднее мероприятие длилось более четырех часов. В одном из поступивших видео-вопросов пожаловались на отсутствие условий по ипотеке для молодой семьи. После обращения к президенту России с ними связались представители нескольких банков и предложили ипотеку по ставке 6%. Также у семьи прошла встреча с главой минфина региона.