На Прямую линию с Путиным уже поступило более 255 тысяч вопросов

Ежегодное мероприятие «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется 19 декабря в 12.00 по московскому времени.
Марина Крижановская 07-12-2025 03:19
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

К концу нынешней недели на Прямую линию российскому президенту Владимиру Путину поступило уже свыше 255 тысяч обращений от граждан. Больше всего вопросы задает женская часть нашей страны - 67%.

К обработке вопросов россиян привлекли помощник на базе искусственного интеллекта GigaChat. Статистику поступивших в Центральный штаб прямой линии сообщил телеканал «Россия-1».

Общение президента с нацией состоится 19 декабря. В 2024-м году программа «Итоги года с Владимиром Путиным» так же прошла 19 декабря и была объединена с большой пресс-конференцией.

Прошлогоднее мероприятие длилось более четырех часов. В одном из поступивших видео-вопросов пожаловались на отсутствие условий по ипотеке для молодой семьи. После обращения к президенту России с ними связались представители нескольких банков и предложили ипотеку по ставке 6%. Также у семьи прошла встреча с главой минфина региона.

#прямая линия #Владимир Путин #россияне #Итоги года с Владимиром Путиным
