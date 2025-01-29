В Кремле оценили результаты переговоров с новыми властями Сирии

Переговоры российской делегации с новыми властями Сирии - важный шаг на пути к выстраиванию постоянного диалога двух стран. Россия продолжит установление контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это важная поездка, важные контакты, потому что необходимо выстраивать и поддерживать постоянный диалог с сирийскими властями. Чем мы и занимаемся и будем заниматься дальше», - заявил Песков журналистам.

Переговоры делегации РФ с сирийской администрацией состоялись 28 января. Как сообщили в МИД РФ, беседа длилась около трех часов. Российские дипломаты указали на дружественную обстановку в ходе переговоров и назвали встречу конструктивной. Стороны обсудили торгово-экономические связи.

Напомним, в начале декабря президент Сирии Башар Асад оставил свой пост и дал указание мирно передать власть силам оппозиции. Бывшему сирийскому лидеру предоставили убежище в России. В настоящее время пост главы временной сирийской администрации занимает Мухаммед аль-Башир.