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Делегация РФ провела переговоры с главой администрации Сирии

Как отметили в МИД РФ, встреча прошла конструктивно и атмосфера была приятной.
Анастасия Бобылева 2025-01-29 00:41:35
© Фото: Monsef Memari XinHua Globallookpress

Российская делегация провела переговоры с главой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа. Встреча состоялась в Дамаске и продлилась около трех часов, как рассказал замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Встреча продолжалась три часа, включая официальный обед. Вел беседу в основном глава новой администрации временного правительства Сирии Ахмед аш-Шараа, в переговорах также участвовали министр иностранных дел Асаад аш-Шибани, присутствовал и министр здравоохранения Махер аш-Шараа, который является старшим братом Ахмеда аш-Шараа, и наша межведомственная делегация», - цитирует его ТАСС.

По словам Богданова, атмосфера на переговорах была хорошей, а сам разговор получился конструктивным, несмотря на то, что ситуация в стране сейчас сложная. Во время встречи российские дипломаты подчеркнули «традиционно дружественный характер» отношений между странами после Второй мировой войны. Также в ходе диалога, сообщил Богданов, стороны обсудили торгово-экономические связи.

«С помощью еще СССР и РФ в Сирии были созданы важные объекты инфраструктуры, особенно гидроэнергетические объекты, наша помощь была и в обеспечении энергоносителями, удобрениями, зерном, продовольствием. Все это делалось, и есть наша готовность продолжать, в соответствии с договоренностями уже с новыми властями Сирии», - заявил замглавы российского МИД.

Он подытожил, что Россия планирует выстраивать с Сирией взаимовыгодное сотрудничество, как это было раньше.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации заявил, что Москва будет оказывать Дамаску «разноплановое содействие» и после смены власти. По его словам, Россия будет поставлять гуманитарную помощь и помогать восстанавливать разрушенные объекты инфраструктуры в Сирии.

#Россия #в стране и мире #сирия #дипломатия #переговоры
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