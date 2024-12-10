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Аль-Башир объявил, что назначен главой временного правительства Сирии

Оппозиционный политик добавил, что переходный период в стране может завершиться 1 марта.
Владимир Рубанов 2024-12-10 15:52:50
© Фото: Х/Anatolia_Today

Премьер-министр так называемого «правительства национального спасения» в Идлибе Мухаммед аль-Башир объявил, что назначен главой временного кабинета министров Сирии. Об этом он сказал в эфире телеканала Al-Hadath.

Аль-Башир добавил, что переходный период в стране может завершиться 1 марта. На него будет возложено формирование в Сирии нового руководства и проведение выборов.

Этот человек считается близким соратником лидера признанной в России террористической и запрещенной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Абу Мухаммада аль-Джолани.

Ранее западные СМИ предполагали, что переходное правительство возглавит бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб, который в 2012 году сбежал в Иорданию. Сообщалось, что это более приемлемая для США кандидатура, чем ставленники аль-Джулани, поскольку американцы тоже считают его группировку террористической.

Аль-Башир по светскому образованию инженер и юрист, но придерживается фундаментальных религиозных взглядов. Пока не известно, насколько широкой поддержкой он пользуется у разнородных оппозиционных группировок.

Башар Асад ушел с поста президента Сирии и покинул страну, сообщили 8 декабря в МИД России. После этого он с семьей прибыл в Москву. Россия ведет переговоры с захватившими власть оппозиционными группировками о безопасности своих граждан, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #сирия #сша #Выборы #переходный период #правительство #Рияд Хиджаб #Мухаммед аль-Башир
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