Житель Северо-Курильска сравнил сегодняшнее землетрясение с июльским

По его словам, сильные колебания продолжались примерно 20 секунд без остановки.
Сергей Дьячкин 08-12-2025 08:21
© Фото: Telegram/Prokuratura_Sakhalin © Видео: ТРК «Звезда»

Житель Северо-Курильска Сахалинской области Сергей рассказал «Звезде» о личных впечатлениях от произошедшего в городе землетрясения. Он сравнил его с сильными подземными толчками, которые происходили в регионе в июле.

«По моим личным ощущениям, это было 3.34 по нашему времени. Я находился на вахте, когда начало трясти. Первоначально были вибрации, а потом начало конкретно шатать», - рассказал местный житель.

Собеседник канала подчеркнул, что происходящее напомнило ему землетрясение, которое произошло 30 июля этого года. Это было сильнейшее с 1952 года землетрясение в регионе. Оно является также самым сильным землетрясением, зарегистрированным после землетрясения в Японии в 2011 году. Сообщалось о четырех пострадавших на Камчатке. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сообщил, что некоторые люди получали травмы, выбегая на улицы, один из жителей выпрыгнул из окна. Пострадала женщина, находившаяся в здании аэропорта. Отмечалось, что тяжелых травм никто не получил.

«Ориентировочно такие же ощущения были вначале. И потом начало усиливаться. Благо перестало трясти. В целом примерно 20 секунд без остановки были колебания сильные», - поделился Сергей.

До этого стало известно, что в Северо-Курильске Сахалинской области произошло мощное землетрясение, из-за которого пострадало здание центральной районной больницы. Об этом сообщила региональная прокуратура. Из-за подземных толчков произошел прорыв отопительной трубы. На место аварии прибыл районный прокурор. Последствия землетрясения и их устранение находятся под контролем местной прокуратуры.

Ранее ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Александр Жигалин в беседе со «Звездой» объяснил, почему землетрясение на Камчатке 30 июля нанесло сравнительно небольшой ущерб. Специалист объяснил разницу между землетрясением на Камчатке и мощными подземными толчками в Турции, которые произошли в 2023 году.

Во время стихийного бедствия, магнитуда которого составила 8,8, врачам удалось даже принять роды. Медицинские специалисты рассказали, что не могли поступить иначе, так как это их работа и долг. Когда начались сильные подземные толчки, в одном из родильных домов приступили к эвакуации. Рожениц собрали в коридоре и, дождавшись окончания сильных колебаний, продолжили работу. Однако не всех женщин удалось вывести, и в родильном блоке успешно провели роды.

Тогда же сообщалось о мощном землетрясении на Курилах. Недалеко от острова Шикотан зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8. Очаг землетрясения, уточнили специалисты, залегал на 56-километровой глубине. При этом сведений об ощутимости сейсмособытия не поступало, как и о его разрушительных свойствах.

#сахалинская область #Курилы #землетрясение #наш эксклюзив #подземные толчки #северо-курильск
