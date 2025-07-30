Сейсмолог сравнил землетрясения на Камчатке и в Турции

Ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени Щ.Ю. Шмидта Александр Жигалин в беседе со «Звездой» объяснил, почему мощное землетрясение на Камчатке нанесло сравнительно небольшой ущерб.

«Камчаткой, во-первых, долго занимались, и там такие сейсмоукрепительные мероприятия проводили. То есть укрепляли объекты, которые могут разрушаться. Потом там немножко меньше людей затронуто, чем в Турции (землетрясения в 2023 году. - Прим. ред.), поэтому в Турции больше, и погибло людей больше. И там просто очень долго все это проходило. Там было сразу несколько землетрясений», - сказал специалист.

Он также отметил, что в Турции в 2023 году произошла целая цепочка землетрясений и одно передавалось к другому. При этом на месте подземных толчков сходятся несколько плит, которые работают не в такт.

Ранее в РАН предупредили о новых афтершоках и извержениях вулканов на Камчатке. Произошедшее 30 июля землетрясение в Камчатском крае еще долго будет напоминать о себе, предупредил ведущий научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта Александр Жигалин.

Сегодняшнее землетрясение на Камчатке, по сведениям Time, стало шестым по мощности за всю историю наблюдений. Магнитуда подземных толчков составила 8,8. В пятерку самых мощных входят землетрясения в Чили (1960), Индийском океане (2004), на Аляске (1964) и в Японии (2011). Пятое по силе также зафиксировано на Камчатке в 1952 году, свидетельствуют данные Геологической службы США.