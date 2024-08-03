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У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

У побережья Курильской гряды произошло землетрясение, магнитуда которого по разным источникам составила от 4,7 до 4,9.
Дарина Криц 2024-08-03 23:42:35
© Фото: Serguei Fomine Global Look Press

У берегов Курильских островов произошло землетрясение, его магнитуда колеблется от 4,7 до 4,9.

Как сообщил Европейский Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), сейсмособытие магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатского края - в районе расположения Курильской гряды. Его зафиксировали в 20:03 UTC (23:03 по московскому времени).

Уточняется, что землетрясение зафиксировано на расстоянии 601 километра к югу и юго-востоку от Петропавловского-Камчатского с населением 187 тысяч человек и в 285 километрах южнее и юго-восточнее Северо-Курильска, в котором проживает 2,4 тысячи жителей.

В то же время портал Earthquaketrack уточняет, что магнитуда произошедшего землетрясения составила 4,7. По их данным, оно произошло в 214 километрах к северу и северо-востоку от острова Сахалин. Согласно данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли в 11:26 UTC (14:26 по московскому времени). Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Данная зона Тихого океана является весьма сейсмоопасной. В этом регионе находится стык Тихоокеанской, Североамериканской и Евразийской литосферных плит. Из-за этого Камчатский край - довольно сейсмоопасный регион, в котором часто фиксируют землетрясения. 30 июля здесь также произошло землетрясение магнитудой 4,8.

#в стране и мире #Курильские острова #сахалин #Камчатка #землетрясение #сейсмологи
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