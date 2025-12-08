МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин ежедневно просматривает статистку обращений на прямую линию

К этому часу на прямую линию с Владимиром Путиным поступило около 225 тысяч обращений от россиян.
Ян Брацкий 08-12-2025 21:08
© Фото: Гавриил Григоров, РИА Новости

Президент Владимир Путин ежедневно видит статистику обращений граждан, поступающих на прямую линию и имеет возможность все оценивать лично. Об этом журналистам сообщил глава исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов.

«Президент видит все в ежедневном режиме, сколько там обращений поступает, имеет возможность все оценивать», - сказал Кузнецов в беседе с РИА Новости.

С его слов, задача ОНФ проанализировать вопросы, сопоставить, дополнить их необходимой фактурой и верифицировать. К этому часу известно, что на прямую линию с главой государства поступило свыше 225 тысяч обращений от россиян. Больше всего вопросов задает прекрасная половина нашей страны - 67%. К обработке обращений привлекли искусственный интеллект.

Напомним, прямая линия с президентом состоится 19 декабря в 12:00. На прошлой неделе стартовал сбор обращений, который продлится вплоть до прямого эфира с Путиным. Обычно, это мероприятие длится не один час. В прошлом году Владимир Путин отвечал на вопросы более четырех часов.

