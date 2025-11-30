МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Итоги года с Владимиром Путиным» пройдут 19 декабря

Главе государства можно будет в прямом эфире задать вопросы.
Глеб Владовский 04-12-2025 09:58
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в полдень. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Глава государства в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны», - говорится в заявлении.

Уточняется, что российскому лидеру можно будет в прямом эфире задать вопрос через сайт программы, телефонные звонки или сообщения СМС и ММС. Кроме того, вопросы можно будет задать через специальное мобильное приложение, а также отправить текстовые или видеовопросы через соцсети.

Вопросы будут приниматься с 15.00 мск 4 декабря вплоть до окончания эфира 19 декабря.

Напомним, в 2024 году программа продлилась 4 часа 27 минут. Российский лидер ответил более чем на 70 вопросов.

