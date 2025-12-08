Французские профсоюзы призвали работников Лувра к забастовке

Три французских профсоюза призвали работников Лувра к бессрочной забастовке с 15 декабря. Об этом сообщает «Франс Пресс». Сотрудники собираются бастовать с понедельника, 15 декабря, в знак протеста против ухудшения условий труда и нехватки средств. Обращение выпустили Французская демократическая конфедерация труда, Всеобщая конфедерация труда и «Солидарные».

Профсоюзы написали письмо министру культуры Франции Рашиде Дати с призывом к прямым переговорам. В письме отмечается «беспрецедентное ухудшение внутренней социальной обстановки» в Лувре и необходимость срочных мер.

В письме говорится, что музейные помещения закрываются значительно позже установленных сроков работы из-за нехватки персонала. Речь в нем идет также о технических проблемах и общей ветхости здания. По словам сотрудников, из-за этого посетители имеют ограниченный доступ к экспонатам и им трудно передвигаться. Посещение Лувра стало испытанием.

Счетная палата Франции рекомендовала руководству музея пересмотреть финансовые приоритеты в пользу безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси сообщил о росте стоимости реставрации Лувра до 1,15 миллиарда евро. Министр культуры Рашида Дати пообещала принять меры для предотвращения повторных ограблений до конца 2025 года.

Лувр, открытый в 1793 году, остается самым посещаемым музеем мира. 19 октября грабители украли девять ювелирных украшений французских королев и императриц, включая корону императрицы Евгении де Монтихо, которую потом нашли и вернули. Ущерб оценивается в 88 миллионов евро. Задержаны несколько человек, пяти предъявлены обвинения.

В середине октября музей закрыл галерею из-за хрупкости перекрытий. В конце ноября в библиотеке Лувра из-за протечки старых труб помещения затопило грязной водой. Повреждены от 300 до 400 документов в зале египетских древностей.