В иске Долиной заявлено, что Лурье не проявила осмотрительности

В решении суда уточняется, что покупательница квартиры певицы проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствовавшие об «искажении воли истца».
Сергей Дьячкин 08-12-2025 10:55
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press, Global Look Press

Певица Лариса Долина в иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье отметила, что при заключении сделки та не проявила разумной осмотрительности. Об этом говорится в тексте решения суда по делу о продаже квартиры артистки, которое цитирует ТАСС.

«Истец указывает, что ответчик <...> не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности», - отмечается в решении суда.

Уточняется, что Лурье проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства. Те очевидно свидетельствовали об «искажении воли истца».

В августе 2024 года сообщалось, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, звонивших с территории Украины. Они систематически убеждали ее перевести накопления на якобы безопасный счет. В результате певица перевела свои сбережения на счета мошенников. Помимо этого, она продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, певица обратилась в полицию. На основании решения Хамовнического суда Москвы по иску Долиной сделку о продаже ее квартиры признали недействительной.

Ранее сообщалось, что покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не верит словам певицы о возврате денег по сделке и требует возврата жилья. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко. В Верховный суд Российской Федерации поступила кассационная жалоба Лурье, которая в 2024 году приобрела у народной артистки РФ элитную квартиру в столице за 112 миллионов рублей. Она требовала отменить решения всех предыдущих инстанций, признавших сделку недействительной и вернувших квартиру Долиной. В итоге суд отказал Лурье. К рассмотрению спора вокруг сделки с квартирой привлекли даже дочь и внучку певицы.

