Суд отказался вернуть квартиру обманутой петербурженке по «схеме Долиной»

Апелляция женщины осталась без удовлетворения.
Дима Иванов 04-12-2025 02:05
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Санкт-Петербурге суд отказал женщине, обманутой мошенниками по известной «схеме Долиной», в возврате квартиры. Пострадавшая, поверившая телефонным аферистам, продала жилье под давлением. Теперь она пытается аннулировать сделку, учитывая доказательства обмана.

Согласно материалам дела, пишет 360.ru, жертва мошенников получила звонок от якобы сотрудников ЦБ, которые убедили ее в угрозе потери имущества.

Под этим предлогом она перевела около 1 млн рублей со своих счетов, а затем и средства с продажи квартиры за 9 млн рублей, на счета мошенников. Позже, осознав обман, женщина обратилась в суд с требованием расторгнуть договор и вернуть недвижимость.

Однако суд отказал в удовлетворении этих требований, аргументируя решение тем, что доказательств связи приобретателей с мошенниками нет и ответчик является добросовестным покупателем. Апелляцию женщины суд также оставил без удовлетворения.

Ранее первый заместитель председателя комитета ГД РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Игорь Сухарев в беседе с телеканалом «Звезда» назвал абсурдом присвоение имущества по «схеме Долиной».

