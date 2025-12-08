Лурье не поверила словам Долиной про деньги и требует возврата жилья

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не верит словам певицы о возврате денег по сделке и требует возврата жилья. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Моя доверительница ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде РФ и надеется, что суд признает сделку купли-продажи законной и вернет законно приобретенное жилье Лурье», - сказала она.

В Верховный суд Российской Федерации ранее поступила кассационная жалоба Лурье, которая в 2023 году приобрела у народной артистки РФ элитную квартиру в столице за 112 миллионов рублей. Она требовала отменить решения всех предыдущих инстанций, которые признали сделку недействительной и вернули квартиру Долиной. В итоге суд отказал Лурье, привлекли даже дочь и внучку певицы к рассмотрению спора вокруг сделки с квартирой.

Долина пообещала выплатить покупательнице своей квартиры все потраченные ею 112 миллионов рублей, однако призналась, что не знает, когда у нее получится это сделать, ведь на данный момент у нее нет этой суммы. Она также добавила, что в данной ситуации считает пострадавшей не только себя, но и Лурье, и выразила надежду, что когда-нибудь ей удастся встретиться с Полиной и лично поговорить с ней.

Покупательница квартиры не собирается отзывать жалобу на артистку из суда. Как объяснила юрист, Лурье не устроило мировое соглашение, предложенное Долиной, так как в нем не было указано конкретных сроков и размеров компенсации. По словам адвоката, певица лично не выходила на связь с ее клиенткой, несмотря на то, что Лурье якобы предлагала той встречу еще на предварительном заседании.

Юристы Долиной отвергли данную идею, однако заявили о готовности народной артистки ежемесячно выплачивать стоимость квартиры. Отмечается, что в предложенной схеме отсутствуют конкретные сроки, а также не учитывается инфляция.