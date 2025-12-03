МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Покупательница квартиры Долиной обратилась в Верховный суд

В высшей инстанции подтвердили, что зарегистрировали жалобу.
Дима Иванов 03-12-2025 02:54
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Верховный суд Российской Федерации поступила кассационная жалоба Полины Лурье - женщины, которая в 2023 году приобрела у народной артистки России Ларисы Долиной элитную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей, сообщает RT со ссылкой на источник в суде. 

Защита Лурье требует отменить решения всех предыдущих инстанций, которые признали сделку недействительной и вернули квартиру певице. По мнению адвокатов покупательницы, Лурье является добросовестным приобретателем и не должна лишаться жилья и уплаченных денег.

Суды трех инстанций, включая кассацию, встали на сторону Ларисы Долиной, посчитав, что артистка стала жертвой мошеннической схемы. Теперь дело дошло до высшей судебной инстанции страны.

В Верховном суде подтвердили, что зарегистрировали жалобу по делу Долиной, оно будет рассмотрено в установленном порядке. Дата заседания пока не назначена.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов призвал судей не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических схем.

#в стране и мире #Верховный суд #недвижимость #мошенничество #Лариса Долина #покупка недвижимости #Полина Лурье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 