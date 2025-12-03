Покупательница квартиры Долиной обратилась в Верховный суд

В Верховный суд Российской Федерации поступила кассационная жалоба Полины Лурье - женщины, которая в 2023 году приобрела у народной артистки России Ларисы Долиной элитную квартиру в Москве за 112 миллионов рублей, сообщает RT со ссылкой на источник в суде.

Защита Лурье требует отменить решения всех предыдущих инстанций, которые признали сделку недействительной и вернули квартиру певице. По мнению адвокатов покупательницы, Лурье является добросовестным приобретателем и не должна лишаться жилья и уплаченных денег.

Суды трех инстанций, включая кассацию, встали на сторону Ларисы Долиной, посчитав, что артистка стала жертвой мошеннической схемы. Теперь дело дошло до высшей судебной инстанции страны.

В Верховном суде подтвердили, что зарегистрировали жалобу по делу Долиной, оно будет рассмотрено в установленном порядке. Дата заседания пока не назначена.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов призвал судей не принимать решения, которые могут быть катализатором мошеннических схем.