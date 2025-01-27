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Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с Трампом

Разговор начался с того, что Трамп принес соболезнования в связи со смертью брата премьер-министра Ника.
Анастасия Бобылева 2025-01-27 00:05:05
© Фото: © White House via Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер переговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом впервые после инаугурации последнего. Два лидера пообещали встретиться в ближайшее время, как сообщает офис Стармера.

«Премьер-министр сегодня говорил с президентом Трампом... Они договорились скоро встретиться», - цитирует сообщение РИА Новости.

В начале разговора Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью брата премьер-министра Ника. Кир Стармер, в свою очередь, поздравил американского лидера с инаугурацией, которая состоялась 20 января.

Также британский политик отметил вклад Трампа в обеспечение обмена заложников между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Помимо этого, во время разговора были затронуты темы сотрудничества между Великобританией и США, торговли и совместной работы в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 19 января. Первая группа освобожденных заложников ХАМАС состояла из трех человек, Израиль же, со своей стороны, освободил 90 заключенных. На втором этапе обмена в секторе Газа отпустили еще четырех человек, а Израиль вернул на родину 200 палестинцев.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Великобритания #кир стармер
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