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Израиль освободил 200 палестинцев на втором этапе обмена с ХАМАС

В числе освобожденных палестинцев 121 был приговорен к пожизненному заключению.
Владимир Рубанов 2025-01-25 18:40:15
© Фото: IMAGO Hadi Daoud apa images, Global Look Press

Тюремная служба Израиля подтвердила освобождение 200 палестинских заключенных из тюрем Офер и Кециот, сообщил портал Ynet. Это произошло в рамках второго обмена между ХАМАС и Израилем. Ранее из сектора Газа вернулись домой четыре заложницы.

В числе освобожденных палестинцев 121 был приговорен к пожизненному заключению. 70 бывших заключенных были депортированы в Египет, 114 отпущены в регион Иудея и Самария, а 16 - в сектор Газа. В Рамалле толпы людей праздновали их приезд.

В тюрьме Кациот некоторые заключенные отказались садиться в автобусы и возвращаться в сектор Газа, сообщил портал. Одного из осужденных заменили другим, после того как он настоял на возвращении в Иудею и Самарию, а не в сектор Газа.

Самый старый палестинский заключенный, которого освободили, находится под стражей с 1985 года и принадлежит к палестинскому движению ФАТХ. Он был приговорен к пожизненному заключению и отсидел 40 лет в израильской тюрьме. Этот человек основал группу, которая совершила многочисленные нападения с применением огнестрельного оружия в районе Иерусалима и Вифлеема.

Утром 25 января в секторе Газа освободили вторую группу израильских заложниц. В нее вошли четыре военнослужащих, которые были на границе с Палестиной во время атаки ХАМАС 7 октября 2023 года. Они уже прибыли на территорию Израиля в сопровождении военных.

Режим прекращения огня между ХАМАС и Израилем вступил в силу 19 января. В тот же день палестинские группировки отпустили первую группу из трех заложниц, а Израиль освободил 90 палестинских заключенных из тюрем.

#в стране и мире #Египет #Израиль #сектор Газа #Заключенные #палестина #ХАМАС #Прекращение огня #заложники #обмен #Рамалла
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