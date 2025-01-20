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Израиль освободил 90 палестинских заключенных в рамках сделки с ХАМАС

Ранее израильская сторона подтвердила передачу военным ЦАХАЛ трех заложниц, удерживаемых ХАМАС с октября 2023 года.
Елизавета Кондрикова 2025-01-20 03:00:03
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

Израиль освободил первую партию палестинских заключенных, 90 человек, в рамках сделки с движением ХАМАС, пишет Times of Israel со ссылкой на Службу тюрем Израиля. Речь идет о заключенных, «совершивших преступления против безопасности».

«Среди освобожденных сегодня 69 женщин, в том числе одна несовершеннолетняя, восемь несовершеннолетних мужчин и 12 мужчин, осужденных за сравнительно незначительные правонарушения, такие как подстрекательство, отождествление себя с терроризмом и нарушение общественного порядка», - говорится в публикации.

Так, в ходе сделки всего планируется освободить около 2000 палестинских заключенных. В данном случае в обмен на одного заложника ХАМАС Тель-Авив выпустил из тюрем 30 палестинцев.

Напомним, в воскресенье, 19 января, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня, он продлится 42 дня. Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили передачу военным ЦАХАЛ трех заложниц. По прибытии их сразу направили на медицинский осмотр.

#сектор Газа #Заключенные #палестина #ЦАХАЛ #ХАМАС #сделка #заложники
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