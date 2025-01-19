Канцелярия Нетаньяху подтвердила передачу Израилю трех заложниц

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили передачу военным ЦАХАЛ трех заложниц, которые были освобождены в рамках сделки с палестинским движением ХАМАС.

«Правительство Израиля приветствует трех возвращенцев», - говорится в заявлении ведомства.

Представители Армии обороны Израиля сообщили, что женщины в сопровождении сил специального назначения ЦАХАЛ и Службы общественной безопасности направляются на израильскую территорию. По прибытию их направят сразу на медицинский осмотр.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что ХАМАС освободил трех израильских заложниц. Их передача произошла на площади Эс-Сарая в городе Газа.